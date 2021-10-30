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FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ ÜMRANİYE'DE GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Mahmut K. Ümraniye'de gözaltına alındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Mahmut K. Ümraniye'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Perşembe günü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu Muhammet Mahmut K.(39) gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Muhammet Mahmut K.'nın, grafiker olarak çalıştığı ve örgütün kripto isimlerinden biri olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Mahmut K., çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Muhammet Mahmut K.'nin adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi

FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ ÜMRANİYE'DE GÖZALTINA ALINDI

FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ ÜMRANİYE'DE GÖZALTINA ALINDI

FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ ÜMRANİYE'DE GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
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