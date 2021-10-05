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FETÖCÜ'leri dolandıran FETÖ'cü Casurluk, hakkındaki suçlamaları reddetmeden anlaşma yoluna gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
FETÖCÜ'leri dolandıran FETÖ'cü Casurluk, hakkındaki suçlamaları reddetmeden anlaşma yoluna gitti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye gelerek restoran açmak isteyen FETÖ üyelerini dolandırdığı ifade edilen ve hakkında dava açılan FETÖ'cü Ömer Casurluk'un herhangi bir suçu kabul veya ret etmeden anlaşma yoluyla mahkeme tarafından verilecek cezayı kabul ettiği ifade edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye gelerek restoran açmak isteyen FETÖ üyelerini dolandırdığı ifade edilen ve hakkında dava açılan FETÖ'cü Ömer Casurluk'un herhangi bir suçu kabul veya ret etmeden anlaşma yoluyla mahkeme tarafından verilecek cezayı kabul ettiği ifade edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan örgüt üyeleri, FETÖ'cüleri dolandırdı. FETÖ'nün Atlanta'daki üyeleri Türkiye'den ABD'ye giden isimleri Ömer Casurluk'un Star Chain isimli şirketine yönlendirdi. Star Chain, ABD'de restoran açmak isteyenlere restoranları iki katı değerine sattı. Casurluk, bu restoranlara ortak olduğu gibi diğer yatırımcıları da ortak olarak göstermedi. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler paralarını almak istediyse de başarılı olamadı. 2009 yılında ABD'ye taşınan Casurluk'un, fahiş fiyattan restoran hisselerini satarak elde ettiği geliri kendisinin özel hayatı için harcadığı iddia ediliyor.

Dolandırılan FETÖ'cüler çareyi ABD'de dava açmakta buldu. Timur Efe ismi ile de bilinen Ömer Casurluk için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu (SEC) tarafından dolandırıcılık iddiası ile Atlanta'da dava açıldı. SEC tarafından yapılan açıklamada Casurluk'a, kişilere şişirilmiş değerden yüzde 50 ortaklık teklif edilerek tüm yatırım maliyetlerinin yatırımcılara yüklenmesi, sahibi olmadığı halde restoranların sahibi olarak kendini tanıtarak yatırımcıları yanlış yönlendirmek, yatırımcılardan gelen paraları amacı dışında kişisel çıkar için kullanmak suçlamaları yöneltiliyor.

Anlaşma yoluna gitti

SEC tarafından verilen bilgiye göre, yaklaşık 9 milyon dolarlık bir dolandırıcılıktan bahsedilirken Casurluk'un herhangi bir suçu kabul veya ret etmeden anlaşma yoluyla mahkeme tarafından verilecek cezayı kabul ettiği ifade edildi. Casurluk'a ait olan ve dolandırıcılıkta kullanılan Star Chain adlı zincirin ise 2019 yılında iflas başvurusunda bulunduğu, 2020 yılında ise alacaklılar tarafından mahkeme kontrolünde yönetildiği bilgisine ulaşıldı. - LOS ANGELES

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Haber: FETÖCÜ'leri dolandıran FETÖ'cü Casurluk, hakkındaki suçlamaları reddetmeden anlaşma yoluna gitti - Haberler
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