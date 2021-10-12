FETÖ üyeliği suçundan istinafta dosyaları bulunan 3 zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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FETÖ üyeliği suçundan istinafta dosyaları bulunan 3 zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
FETÖ üyeliği suçundan istinafta dosyaları bulunan 3 zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede 3 zanlıyı tespit etti.

Şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan istinafta dosyaları bulunan meslekten ihraç gardiyan ve zabıt katibi ile esnaf olduğu belirlendi.

Zanlılar A.K, M.C.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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