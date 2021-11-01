FETÖ şüphelisi eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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FETÖ şüphelisi eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
FETÖ şüphelisi eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1 eski savcı ve 3 hakim ile 3 organizatör polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1 eski savcı ve 3 hakim ile 3 organizatör polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İpsala'da bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, Kumdere kavşağında plakası belirlenen otomobili durdurdu. Araçtakilerin kimlik sorgulamalarında FETÖ şüphelileri eski savcı A.P. ve eski hakimler M.K., T.D. ve Y.Ö. ile organizatörler Ş.T., İ.M. ve A.E. oldukları belirlendi. 7 şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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