FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 kişi İzmir'de yakalandı - Haberler
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FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 kişi İzmir'de yakalandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 kişi İzmir'de yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru ile eski astsubay, gizlendikleri evlerde gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru ile eski astsubay, gizlendikleri evlerde gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru İ.D'nin Bornova ilçesinde, eski astsubay üstçavuş B.B'nin de Torbalı ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İ.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin KHK ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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