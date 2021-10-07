Son dakika gündem: İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İzmir'de 5 Ekim'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de 5 Ekim'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince 5 Ekim'de kent merkezindeki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında örgütle irtibatlarını gösterir nitelikte deliller bulunduğu öne sürülen 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika gündem: İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı
AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
babasını siyanürle öldüren sanığın iyi hal indirimi kaldırıldı

babasını siyanürle öldüren sanığın iyi hal indirimi kaldırıldı

 Adana'da kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

Adana'da kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

 Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Muslera Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emmanuel Macron Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:14:14. #1.11#