FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak... - Haberler
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FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak...

FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ve Samet Güre yargılandıkları davada, 'örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 4 yıl 6'şar ay...

FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ve Samet Güre yargılandıkları davada, 'örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 4 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı. Tahliye edilen sanıklara, il dışına çıkış şeklinde adli kontrol uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kuzey Irak'ta teröristlerin EYP'li tuzağında bir askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta teröristlerin EYP'li tuzağında bir askerimiz şehit oldu
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