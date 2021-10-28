FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 9 sanığa ceza yağdı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 9 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan toplamda 67 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 9 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan toplamda 67 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Kamil K., Yusuf K., Abdulkadir Ö., Cengiz A., Osman K., İsmail Y., Enver Önder U., Hüseyin Y. ve Eren Ö. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıkan 9 sanık, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu 9 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Kamil K. ve Abdulkadir Ö. 6 yıl 3'er ay hapis cezası alırken, Yusuf K., Cengiz A., İsmail Y., Enver Önder U., Hüseyin Y. ve Eren Ö. 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Tutuklu sanık Osman K. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
(Abdullah Güçlü-İHA)
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