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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

KONYA'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KONYA (DHA) - KONYA'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Tsk'daki 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütle bağlantısını tespit ettikleri 16 şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

42 KİŞİ İLK KEZ DEŞİFRE OLDU

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonucu FETÖ ile bağlantılı 95 isme daha ulaşıldı. Bu kişilerin 42'si hakkında daha önce adli işlem yapılmadığı ve ilk defa deşifre oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı.


- Konya
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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