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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görevli olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görevli olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında ihraç emniyet müdürünün de bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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