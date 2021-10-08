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FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin polisinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem sorumlularına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

MERSİN (İHA) - Mersin polisinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem sorumlularına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Türk Silahlı Kuvvetlerine personel temini amacıyla yapılan öğrenci seçme mülakat sınavlarında, aday numaralarının örgütün mahrem yapılanmasında yer alan sorumlular tarafından kodlandığı ve komisyonda görev alan örgüt mensuplarına bildirildiği, sınavlarda diğer adaylara göre avantaj elde ettikleri, bu yöntemle örgüt tarafından birçok kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edilirken, hakkında arama kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

(Koray Ünlü-İHA)

FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi
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