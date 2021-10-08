FETÖ'nün Jandarmadaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 56 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığını hedef aldığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasında olduğu belirlenen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara merkezli 27 ilde yer alan ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 43'ünün daha önce ilişiği kesilmiş astsubay, 13'ünün ise askeri öğrenci olduğu belirtildi.

Başsavcılıktan gözaltı kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüphelinin Ankara merkezli 27 ilde, 08.10.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

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