FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 56 gözaltı kararı - Haberler
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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 56 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 56 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci için gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci için gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 27 ilde operasyon başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 56 şüpheli tespit edildi. 43'ü daha önce görevden uzaklaştırılan astsubay, 13'ü ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 27 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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