FETÖ'nün firari mahrem imamı Ankara'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'nün firari mahrem imamı Ankara'da yakalandı

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
FETÖ'nün firari mahrem imamı Ankara'da yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün firari mahrem imamını Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

ANKARA (AA) - Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün firari mahrem imamını Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, firari FETÖ üyelerinin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, 4 yıldır firari olan "Erhan" kod adlı Ergun Bildik'in Yenimahalle'deki bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu eve giriş çıkışları takibe alan ekipler, şüphelinin yakalanmamak için kılık değiştirdiğini ve sahte kimlik kullandığını belirledi. Ekiplerin öğle saatlerinde yaptığı baskında Ergun Bildik gözaltına alındı ve sahte kimliğine de el konuldu.

Şüphelinin, örgüt üyesi eski emniyet üst düzey yöneticileri ile "sohbet" toplantılarına katıldığı tespit edildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ'nün firari mahrem imamı Ankara'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:37:57. #1.12#