"FETÖ'nün emniyetteki kadın yapılanması" soruşturmasında 33 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem kadın yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada, örgütün sözde sohbet toplantılarında polis eşlerine yönelik fişleme yaptığı iddia edilen 33 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "emniyetteki mahrem kadın yapılanmasına" yönelik çalışma başlattı.

Haklarında tanık beyanı olan ve gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde, "fişleme bilgisi" bulunan 39 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'inin örgütün şifreli haber leşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, bazılarının da HTS incelemesi sonucu örgütsel irtibatı bulunduğu tespit edildi.

Aralarında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin olduğu zanlıların, örgütün polislere yönelik evlerde düzenlediği sözde sohbet toplantılarında, farklı odalarda toplandıkları polis eşlerini, "örgüte yakın" veya "uzak" şeklinde fişledikleri iddia edildi.

Operasyonda FETÖ'den aranan başka birinin evinde yakalanan bir şüphelinin, Konya ve Nazilli'de, örgüt içinde "ablalık" olarak adlandırılan görevi yaptığı da belirtildi.

Örgüt şemasında sözde görev dağılımına göre, şüphelilerden birinin "genel müdür", diğerlerinin "öğretmen" olarak yer aldığı da tespit edildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.