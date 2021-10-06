FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Ergün Bildik tutuklandı

ANKARA (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'da yakalanan emniyet mahrem imamı Ergün Bildik, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.

Hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan ve 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Ergün Bildik, Ankara'da saklandığı evde yakalanmıştı. FETÖ'ye bağlı dershanelerde öğretmen olarak görev yapan Bildik'in 'Erhan' kod adıyla emniyetin mahrem yapılanmasında yer aldığı ve rütbeli emniyet görevlilerine 'sohbet abiliği' yaptığı belirlenmişti. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan Bildik ifadesinde, "Bir gün yakalanacağımı biliyordum. Kendimi korumak için sahte kimlikle gezdim. Sahte kimliği de yakalanma korkusundan dolayı taşıdım. Gelip teslim olma cesaretinde değildim" dedi.

(Engin Yağcı/İHA)

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