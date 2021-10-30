FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı - Haberler
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FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı Hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mustafa Muhammet K. Ümraniye'de yakalandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

İSTANBUL - Hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mustafa Muhammet K. Ümraniye'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarını derinleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan "Grafiker" olarak çalıştığı belirlenen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in öz yeğeni olduğu tespit edilen Mustafa Muhammet K. isimli şahıs, 21. Ekim'de Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

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