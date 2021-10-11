FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan derneğin genel sekreterine 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğin genel sekreterine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan "Anadolu Girişimci İş Adamları Derneği"nde genel sekreter olarak görev yaptığını, sohbet toplantıları organize ederek örgüt üyelerine FETÖ elebaşına ait videolar izlettirdiğini, "himmet" adı altında para topladığını belirterek, M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.K, savunmasında mütalaayı kabul etmediğini dile getirerek, "Örgütsel bir görevim yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı M.K'nin mevcut halinin devamına hükmetti.