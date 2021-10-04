FETÖ firarisi 'emniyet mahrem imamı' Ankara'da yakalandı - Haberler
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FETÖ firarisi 'emniyet mahrem imamı' Ankara'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
FETÖ firarisi 'emniyet mahrem imamı' Ankara'da yakalandı

FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' olduğu belirlenen ve 4 yıldır aranan 'Erhan' kod adlı Ergün Bildik, Ankara'da gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' olduğu belirlenen ve 4 yıldır aranan 'Erhan' kod adlı Ergün Bildik, Ankara'da gözaltına alındı. Emniyet'in üst düzey yöneticilerine sohbet verdiği öne sürülen Bildik'in yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Çalışmalar sonucu 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan' aranan ve 4 yıldır firari olan 'Erhan' kod adlı 'emniyet mahrem imamı' Ergün Bildik'in Yenimahalle ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığı tespit edildi. Bildik, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'in üst düzey yöneticilerine sohbet verdiği ve örgüt içinde önemli bir konumda olduğu iddia edilen Bildik'in, yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi.


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