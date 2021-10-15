FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi olana 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ firarisinin yakalanması için çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonla 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan K.A ile Y.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari şahıslar, cezaevine teslim edildi.

(Ali Furkan Çetiner-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri