FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye'de sağanak yağış etkili oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı iş yerlerini su bastı.

Fethiye ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam etti. Yaklaşık bir saat süren yağış yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı iş yerleri ise taşkın sularından nasibini aldı. Bazı yollarda oluşan su birikintileri trafik akışını olumsuz şekilde etkilerken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için önlem aldı. Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi ekipleri yağmur ve taşkın sularından olumsuz etkilenen bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.