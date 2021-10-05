Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Nur Alagöz'ün (26) kullandığı 48 ADZ 692 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Muğla Makası'nda, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Alagöz, sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri