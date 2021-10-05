Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Nur Alagöz'ün (26) kullandığı 48 ADZ 692 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Muğla Makası'nda, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Alagöz, sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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