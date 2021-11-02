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Fethiye'de ölü "su samuru" bulundu

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru ölü bulundu.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru ölü bulundu.

Fethiye Körfezi kıyısında ölü su samurunu görenler durumu Fethiye Doğa Koruma ve Milli Park görevlerine bildirdi.

Görevlilerle bölgeye giden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvan üzerinde inceleme yaptı.

Ölen su samurunun dişi ve genç bir birey olunduğunu anlatan İlemin, "Su samurunun yivsiz tüfekle yakın mesafeden su içinde, boynunun solundan vurulduğunu tespit ettik. Yarası içindeki fişeğe ait tapa ve hayvan üzerinde yaptığımız incelemelerde ölümcül yaranın saçmalar sonucu açıldığını gördük. Fethiye Körfezi'nde muhtemelen gece tekne ile balık avlayan şahıs tarafından gerçekleştiğini değerlendiriyorum. Su samurları sulak alanlar için gösterge türdür. Bulunduğu alanın kirlenmemiş veya az kirlenmiş bir sulak alan olduğunu gösterir." diye konuştu.

Fethiye içindeki doğal kanallar ve deniz kıyısında su samurlarının varlığını takip ettiklerini dile getiren İlemin, su samurlarının balık, yengeç gibi sucul canlılarla beslendiğini anlattı.

Su samurlarının zaman zaman balıkçılar tarafından balık yediği için hoş karşılanmayan bir memeli tür olduğunu dile getiren İlemin, "Koruma altında ve avlandığı taktirde idari ve 7 bin 500 lira para cezası var. İdari ceza kapsamına işlenen suç sırasında kullanılan tekneye el koyma da dahil. Su samurları ekosistem içinde önemli bir canlı. Dengenin korunması ve balık popülasyonlarının uzun vadede daha güçlü olması için gerekli bir tür." bilgisini verdi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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