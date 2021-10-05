Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı.

Yamaç paraşütü pilotu Seçkin Aydın (43), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen nedenle Babadağ eteklerindeki Karaağaç mevkisine düştü.

Hareket edemeyen Aydın'ın, cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile UMKE görevlileri sevk edildi.

Yaralıya ulaşan ekipler, Aydın'ın vücudunda kırıklar bulunması, bölgenin de sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamadı. Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopter yardımıyla yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan Aydın, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.