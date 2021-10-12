Fethiye'de kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı - Haberler
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Fethiye'de kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı.

Yamaç paraşütü pilotu Aleksandr Safanov (38), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

Paraşütün düştüğünü görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE ile AKUT görevlileri sevk edildi.

Ekipler, yağışlı hava ve sarp arazi şartları nedeniyle yaralıya güçlükle ulaştı. Sedyeye alınan Safanov, düştüğü alandan ambulansın bulunduğu noktaya taşındı.

Yaklaşık 3 saatte kurtarılan Safanov, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Safanov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fethiye'de kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fethiye'de kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı - Haberler
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