Fethiye'de inşaat malzemeleri çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de inşaat malzemeleri çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fethiye'de inşaat malzemeleri çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir inşaattan malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir inşaattan malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yeşil Üzümlü Mahallesi Çakallık mevkiinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S'nin inşaatından yaklaşık 3 bin 500 liralık malzeme çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak, şüpheliyi ve bindiği aracı tespit etti. Ekipler şüpheliyi Çamköy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title