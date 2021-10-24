Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde wingsuit (yarasa adam uçuşu) yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde wingsuit (yarasa adam uçuşu) yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Babadağ'dan yarasa adam uçuşu yapan Çağdaş Türkmen, Belcekız sahilinde inişi geçtiği sırada, ticari uçuş yapan pilotun paraşütüyle çarpıştı.

Paraşütlerdeki 3 kişi yaklaşık 20 metre yükseklikten denize düştü.

Bölgede görevli, Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince kurtarılan yaralılar karaya çıkarıldı.

Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan iki paraşütteki 3 kişinin denize düşme anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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