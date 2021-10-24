Esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi esnafında haraç aldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi esnafında haraç aldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir esnaftan B.Ö. isimli şüphelinin haraç aldığı ve zorla senet imzalatılmaya çalıştığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Mağdur G.A. ile buluşan şüpheliler, polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin bindiği otomobili durduran ekipler, Ç.I, B.Ö, B.Ö.Ö, T.Y, S.B. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde G.A'nın verdiği 3 bin lira ile "pala" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
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