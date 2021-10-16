Fethiye'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Haberler
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Fethiye'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı ile Dispanser Sokak'taki bazı iş yerlerini su bastı.

İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.

İlçedeki birçok ana ve ara yollarda ise su birikintileri oluştu.

Bazı noktalarda yaklaşık 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Şu birikintisi oluşan yollarda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve bazı yolları zaman zaman trafiğe kapattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Fethiye'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Fethiye'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Fethiye'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Fethiye'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fethiye'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Haberler
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