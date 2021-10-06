Fethiye'de doğa yürüyüşünde kayalık zeminde düşen kişi 4 saatte kurtarıldı - Haberler
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Fethiye'de doğa yürüyüşünde kayalık zeminde düşen kişi 4 saatte kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de doğa yürüyüşünde kayalık zeminde düşen kişi 4 saatte kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kayalık zeminde düşen kişi, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kayalık zeminde düşen kişi, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Faralya Mahallesi Kabak Koyu'ndaki şelale mevkisinde yürüyüşe çıkan Melek D, kayalık zeminde düştü.

Vücudunda kırıklar oluşan yaralının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Mahalli Arama Gönüllüleri sevk edildi.

Ekipler, iple kurtarma istasyonu kurularak yaralıya ulaştı. Düştüğü alandan patikaya çıkarılan Melek D. ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak Kabak Koyu'na taşındı.

Yaklaşık 4 saatte kurtarılan Melek D, Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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