Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Yerel

Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Faralya Mahallesi, Aktaş Plajı mevkiinde yapılan devriye görevi sırasında, yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Son Dakika Haberleri
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