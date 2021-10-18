Fethiye açıklarında yelkenli teknede 26 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Fethiye açıklarında yelkenli teknede 26 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye açıklarında yelkenli teknede 26 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yelkenli teknede yakalanan 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yelkenli teknede yakalanan 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Tekneyi durduran ekipler, 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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