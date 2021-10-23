Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen teknedeki 4 kişi karaya çıkarıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen teknedeki 4 kişi karaya çıkarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtoğlu mevkisinde bir teknenin arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Rüzgarın etkisiyle sürüklenen 18 metrelik teknedeki 4 kişi kurtarılarak Fethiye Limanı'na ulaştırıldı.
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri