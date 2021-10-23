Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı - Haberler
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Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen teknedeki 4 kişi karaya çıkarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen teknedeki 4 kişi karaya çıkarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtoğlu mevkisinde bir teknenin arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Rüzgarın etkisiyle sürüklenen 18 metrelik teknedeki 4 kişi kurtarılarak Fethiye Limanı'na ulaştırıldı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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