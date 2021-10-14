Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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