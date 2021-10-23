Fethiye açıklarında arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye'nin Kurtoğlu açıklarında, saat 02.00 sıralarında, 18 metre uzunluğundaki fiber tekne, makine arızası yaptı. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı. Arızalanan tekne ise KIYEM-5 botuyla Fethiye Limanı'na çekildi.