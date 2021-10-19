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Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere yelkenli tekne ile denize açılan 26 kaçak, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere yelkenli tekne ile denize açılan 26 kaçak, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Fethiye açıklarında devriye görevini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti. Durdurulan tekne içerisinde yakalanan 26 kaçak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


- Muğla

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