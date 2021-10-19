Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye açıklarında devriye görevini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti. Durdurulan tekne içerisinde yakalanan 26 kaçak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri