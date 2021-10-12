Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist tutuklandı (2)
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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİzmir'de, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat temin ettiği belirlenip, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso tutuklanarak,...
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İzmir'de, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat temin ettiği belirlenip, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Tolga TAHÇI/ İZMİR,
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Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı
Son dakika haberleri... İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı...
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu