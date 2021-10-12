FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ ADLİYE SALDIRISINA MÜHİMMAT SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu, PKKKCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKKKCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı ve Suriyeli PKKKCK'lı terörist Delil Hıso, polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin kullandığı kalaşnikof tüfek fişeklerini, TNT bomba malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Teröristin, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı da belirtildi. Delil Hıso, polisteki işlemlerinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER Tolga TAHÇI İZMİR, (DHA)