FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ ADLİYE SALDIRISINA MÜHİMMAT SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ ADLİYE SALDIRISINA MÜHİMMAT SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu, PKKKCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu, PKKKCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKKKCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı ve Suriyeli PKKKCK'lı terörist Delil Hıso, polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin kullandığı kalaşnikof tüfek fişeklerini, TNT bomba malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Teröristin, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı da belirtildi. Delil Hıso, polisteki işlemlerinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER Tolga TAHÇI İZMİR, (DHA)

FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ ADLİYE SALDIRISINA MÜHİMMAT SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI

FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ ADLİYE SALDIRISINA MÜHİMMAT SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI

FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ ADLİYE SALDIRISINA MÜHİMMAT SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI

FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ ADLİYE SALDIRISINA MÜHİMMAT SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

 Son dakika haberleri... İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKKKCK'lı...

Son dakika haberleri... İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı...

 Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ ADLİYE SALDIRISINA MÜHİMMAT SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:55:02. #1.12#