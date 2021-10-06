Ferrari pilotu Leclerc kimdir? Charles Leclerc kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. 16 Ekim 1997 doğumlu Monakolu Formula 1 pilotu Charles Leclerc, 21 yaşında Ferrari pilotu olmayı başardı. Ferrari'den önce Haas F1 takımı ve Scuderia Ferrari için geliştirme sürücüsü olarak çalışan Leclerc, ilk kez 2018 yılında Alfa Romeo Sauber için Formula 1'de yarıştı. Sauber için yarıştığı 2018 yılında çok başarılı bir performans sergileyen genç pilot, 2019 yılından itibaren Sebastian Vettel ile beraber Ferrari için yarışmakta.

CHARLES LECLERC KİMDİR?

Bilinen adıyla Charles Leclerc; tam adıyla Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, 16 Ekim 1997 Monako doğumlu bir yarış pilotudur. Üç Leclerc kardeşin ortanca olanıdır. Kardeşlerinden Arthur Leclerc de genç bir yarış pilotudur.

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Leclerc 2005 yılında karting yarışları ile kariyerine başladı. 2005, 2006 ve 2008 yıllarında Fransa PACA şampiyonasını kazandı.2017 F2 şampiyonasında 1.olarak 2018 sezonunda Sauber-Ferrari takımında yer aldı. Takvimde yer alan 21 yarışa katılan Leclerc 10 yarışta ilk 10'da yer aldı, 5 yarışta finişi göremedi. Sezonu 39 puanla 13. sırada tamamladı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2019 yılı için Ferrari ile anlaştı. 21 yarış sonucunda sezonu 264 puanla 4. olarak Sebastian Vettel'in bir sıra önünde tamamladı. Ayrıca 4 kez dünya şampiyonu Alman pilottan daha fazla yarış kazanarak (Leclerc 2, Vettel 1 yarış kazandı.) Formula 1'in ilerleyen yıllarında söz sahibi olacağının sinyallerini verdi.

2009 yılında En Genç Fransız Şampiyon olarak Cadet adlı karting yarışını kazandı.

2010 yılında Monako Karting Kupası KF3 adlı organizasyonu kazanan en genç pilot

2011 yılında CIK-FIA (Dünya Karting Şampiyonası) KF3'te şampiyon olan en genç pilot, CIK-FIA akademi şampiyonu ve ERDF Masters Kart adlı Go-kart turnuvasının şampiyonu

2012 yılında 18 yaş altı CIK-FIA dünya şampiyonu, CIK-FIA KF2 Avrupa şampiyonu ve WSK KF2'nin en genç şampiyonu

2014 yılında Formula Renault ALPS turnuvasında şampiyonun yardımcısı ve en iyi çaylak

2015 yılında FIA Formula 3 Şampiyonası'nda 4. ve en iyi çaylak

2016 yılında GP3 Serisi ART Grand Prix'sinde şampiyon

2017 yılında FIA Formula 2'de şampiyon oldu.

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