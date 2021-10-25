'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ - Haberler
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'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da 'fenomen davulcu' olarak tanınan Faruk Çakmak (37), İskilip ilçesinde katıldığı düğünde plastik boş sandalye ile güreşti.

ÇORUM'da 'fenomen davulcu' olarak tanınan Faruk Çakmak (37), İskilip ilçesinde katıldığı düğünde plastik boş sandalye ile güreşti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İskilip ilçesinde 16 yıldır davulculuk yapan 'fenomen davulcu' olarak tanınan Faruk Çakmak, katıldığı düğünde önce davul çaldı, sonra ilginç bir gösteriye imza attı. Plastik boş sandalye ile güreşmeye başlayan Çakmak'ın, bu anları büyük ilgi çekti. Davetliler, gösteriyi cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Faruk Çakmak, farklı çalışmalar yaparak insanları eğlendirmek istediğini söyledi.

'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ

'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ

'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ

'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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