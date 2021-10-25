'Fenomen davulcu' boş sandalye ile güreşti

ÇORUM'da 'fenomen davulcu' olarak tanınan Faruk Çakmak (37), İskilip ilçesinde katıldığı düğünde plastik boş sandalye ile güreşti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İskilip ilçesinde 16 yıldır davulculuk yapan 'fenomen davulcu' olarak tanınan Faruk Çakmak, katıldığı düğünde önce davul çaldı, sonra ilginç bir gösteriye imza attı. Plastik boş sandalye ile güreşmeye başlayan Çakmak'ın, bu anları büyük ilgi çekti. Davetliler, gösteriyi cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Faruk Çakmak, farklı çalışmalar yaparak insanları eğlendirmek istediğini söyledi.