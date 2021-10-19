Fenerbahçe maçı seyircisiz mi? Antwerp Fenerbahçe maçı hangi gün?

Fenerbahçe maçı seyircisiz mi? sorularının yanıtı merak edildi. Macar taraftarların önceki sezonda karşılaşma sırasında ırkçı tezahüratlar yapmışlardı. Bu konuda oldukça hassas olan UEFA da Honved'e 1 meç seyincisiz oynama cezası vermişti.

FENERBAHÇE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Fenerbahçe'den yapılan duyuru şu şekilde;

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE MAÇI NEDEN SEYİRCİSİZ?

Geçtiğimiz sezon Intertoto Kupası 3. tur rövanş maçında Honved ile Strum Graz taraftarları arasında kavga çıkmıştı. Avusturya'da 0-0 sone aran maçın rövanşında ev sahibi Honved'in attığı golle çılgına dönen Strum Grazlı taraftarlar, ilk yarının sonuna doğru sahaya şişe ve sert cisimler ile yerlerinden söktükleri stat koltuklarını fırlatmışlardı. Olaylar, Macar polisi tarafından güçlükle bastırılmış ve 9 taraftar yaralanmıştı.

Honved bu olaylı maçta elendiği için cezası bu sezona sarktı. Bundan dolayı Fenerbahçe ile Honved arasında 6 Ağustos'ta oynanacak maçta tribünlerde seyirci olmayacak.

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