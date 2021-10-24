Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Spor Toto Süper Lig mücadelesinde Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmayı hangi takımın kazandığı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği bu hafta Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşması ayrı bir önem kazandı. Futbolseverler Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinin karşı karşıya geleceği bu haftada internette en çok "Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı gollerini kimler attı? Fenerbahçe kaçıncı?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. İşte Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki mücadele hakkındaki detaylar.

FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-2'lik skor ile Alanyaspor galibiyeti ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 80. dakikada Serdar Dursun atarken, Alanyaspor'un gollerini ise 75. dakikada Emre Akbaba ve 90+3. dakikada Efkan kaydetti.

FENERBAHÇE KAÇINCI?

Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinin ardından en çok merak edilen konu Fenerbahçe'nin kaçıncı sırada yer aldığı oldu. 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe 19 puanda kalarak Spor Toto Süper Lig'de 3. sıradaki yerini korudu.

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