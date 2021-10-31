Son dakika haber... Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. - Haberler Spor
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Son dakika haber... Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber... Fenerbahçe:

Son dakika haberler... Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Fenerbahçe : "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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