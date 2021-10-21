Fenerbahçe - Antwerp ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Antwerp maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Antwerp bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Antwerp maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Uefa Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Lazio karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Antwerp maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Antwerp maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Fenerbahçe - Antwerp, UEFA Avrupa Ligi maçı, 21.09.2021 Perşembe bugün saat 19.45'te oynanacak.
Fenerbahçe - Antwerp maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.
Fenerbahçe - Antwerp maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Haberler.com - Gündem