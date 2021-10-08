Fen Edebiyat Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi Yeni
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen programda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, öğrencilerin öğrenim görecekleri birimlerin, bölüm ve programların özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirerek öğrencilere başarılar diledi.
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