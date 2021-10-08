Fen Edebiyat Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fen Edebiyat Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Fen Edebiyat Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi Yeni

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen programda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, öğrencilerin öğrenim görecekleri birimlerin, bölüm ve programların özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirerek öğrencilere başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Donald Trump Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fen Edebiyat Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:37:24. #1.11#