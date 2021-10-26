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Fed faiz kararı ne zaman?

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Fed faiz kararı ne zaman?

Dola kurlarında hareketlilik yaşanan bu günlerde, dolar kurun etkileyecek önemli etkenlerden biri olan Fed faiz kararları da merakla beklenmeye başlandı. Vatandaşlar Fed faiz kararlarını merakla beklerken Fed faiz kararı ne zaman sorusunun yanıtını araştırdı.

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Hem Türkiye hem de dünya piyasasının gözü kulağı artık FED toplantısında çevrildi. ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmaya odaklanan küresel piyasalar kararı merakla beklerken ülkemizde de Fed faiz kararı ne zaman sorusunun yanıtı merak edildi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED faiz toplantıları belirli aralıklarla yapılıyor. Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED NEDİR?

Merkez Bankaları Sistemi (İngilizce: Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te[4] kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

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