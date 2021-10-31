Son Dakika | Feci kazada ölenlerden birinin kimliği belirlendi - Haberler
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Son Dakika | Feci kazada ölenlerden birinin kimliği belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Adıyaman'da, gece saatlerinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda otomobilin beton direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden birinin kimliği belirlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, gece saatlerinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda otomobilin beton direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden birinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gelmekte olan 01 ACF 738 plakalı Hyundai marka otomobil Eğriçayı Köprüsü üzerinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton elektrik direğine çarpmıştı. Hurda yığınına dönerek ikiye katlanan otomobilde sıkışan kimlikleri belirlenemeyen iki erkek şahıs, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetmişti. AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince 2 kişinin cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı. Burada incelemeye alınan cenazelerden birinin Kahta02spor Kaptanı Serdar Aşuk'un 32 yaşındaki ağabeyi Sadık Aşuk olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden diğer erkek şahsın kimlik tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika | Feci kazada ölenlerden birinin kimliği belirlendi

Son Dakika | Feci kazada ölenlerden birinin kimliği belirlendi

Son Dakika | Feci kazada ölenlerden birinin kimliği belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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