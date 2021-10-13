Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler
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Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

GAZİANTEP (İHA) - Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsünün durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karkamış'tan Nizip istikametine seyir halinde olan 45 MC 9193 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile tali yoldan çıkan traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken sürücü yola fırladı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ümit Düştü, eşi Seda Düştü ve annesi Lütfiye Can ile traktör sürücüsü Murhaf Elsilo yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan hafif ticari araçtaki Lütfiye Can, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Lütfiye Can'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin İzmir'de defnedileceği öğrenildi. Meydana gelen kazada yaralanan traktör sürücüsünün durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin ise sürdüğü belirtildi.

Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi
İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler
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