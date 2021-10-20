UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe sahne alıyor. Grup sıralaması açısından büyük öneme taşıyan maç öncesi FB UEFA maçı ne zaman olduğu merak edildi. Peki, FB UEFA maçı ne zaman?

FB UEFA MAÇI NE ZAMAN?

Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi 21 Ekim Perşembe günü oynanacak.

ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA

Antwerp Fenerbahçe maçı, Exxen'den canlı yayınlanacak.

ANTWERP-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Antwerp-Fenerbahçe Maçı, saat 19.45'te başlayacak.

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