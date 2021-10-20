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FB UEFA maçı ne zaman?

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FB UEFA maçı ne zaman?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçına çıkıyor. Sporseverlerin ilgi odağı haline gelen maç öncesi tüm detaylar araştırılırken FB UEFA maçı ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, FB UEFA maçı ne zaman? İşte, detaylar…

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe sahne alıyor. Grup sıralaması açısından büyük öneme taşıyan maç öncesi FB UEFA maçı ne zaman olduğu merak edildi. Peki, FB UEFA maçı ne zaman?

Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi 21 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Antwerp Fenerbahçe maçı, Exxen'den canlı yayınlanacak.

Antwerp-Fenerbahçe Maçı, saat 19.45'te başlayacak.

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